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Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м - фото 1

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м

Артикул: CH-067-307
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина5000 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый, черный

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