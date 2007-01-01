Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в роскошь ухода с кондиционером "The Luxury of Space!" Он облегчает расчесывание и наполняет волосы изысканным ароматом. Яркие ноты красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина плавно переходят в цветочные акценты африканской герани и жасмина, завершаясь элегантными нотами сандала, амбры и кедра, создавая ощущение баланса и свободы.
Состав включает питательные ингредиенты: масло ши для глубокого увлажнения, гидролизованный кератин для укрепления, экстракт конского каштана для здоровья волос, экстракт ягод облепихи для питания и низкомолекулярный гиалуронат натрия для интенсивного увлажнения. Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида:
Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалпластик
- АроматThe Luxury of Space
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет