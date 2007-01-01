Характеристики товара
Описание
Кондиционер Travel – это идеальное средство для ухода за волосами, созданное для тех, кто
ценит качество и аромат. Обогащенный маслом ши, гидролизованным кератином и
водно-глицериновым экстрактом конского каштана, он глубоко увлажняет и питает
волосы, придавая им мягкость и блеск.
Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, влияя на психоэмоциональное состояние, активирует сексуальность и создает состояние наполненности. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.
Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет