Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1369 мм
- Ширина1077 мм
- Длина1377 мм
- Объем1100000 мл
- Материалпластик
- Цветсиний, серый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Montero 2 seater bench
Скамья Шевалье 1/1
Скамья Лотос 3
Скамья СК-12
Скамья Модерн, 200 см
Скамья складная Бирфест
Скамья парковая «Mountain» 2000 латте
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди