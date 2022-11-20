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Евроконтейнер пластиковый 1100л - фото 1

Евроконтейнер пластиковый 1100л

14 оценок
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Евроконтейнер ППК оцинкованный 1100 литров с плоской пластиковой крышкой
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Евроконтейнер ППК оцинкованный 1100 литров с плоской пластиковой крышкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1369 мм
  • Ширина1077 мм
  • Длина1377 мм
  • Объем1100000 мл
  • Материалпластик
  • Цветсиний, серый

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