Характеристики товара
Описание
Высота: 1110-1240 мм
Ширина: 700 мм
Глубина: 630 мм
Высота до сидения: 520-660 мм
Производство - Россия
Высота: 1110-1240 мм
Ширина: 700 мм
Глубина: 630 мм
Высота до сидения: 520-660 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
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Кресло Комфорт
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