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Настоящее фото товара Кресло Oreon, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Oreon, пластик-люкс
13 оценок
14 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Oreon, пластик-люкс

Артикул: CH-069-852
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло обеспечивает повышенный комфорт, что делает его отличным выбором для повседневной работы в офисе. Кресло оснащено высокой удобной спинкой и широким сиденьем. Пластиковые подлокотники с мягкими накладками. Максимальная нагрузка до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1120/1220 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья495/595 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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