Характеристики товара
Описание
Кресло обеспечивает повышенный комфорт, что делает его отличным выбором для повседневной работы в офисе. Кресло оснащено высокой удобной спинкой и широким сиденьем. Пластиковые подлокотники с мягкими накладками. Максимальная нагрузка до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина680 мм
- Высота1120/1220 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья495/595 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет