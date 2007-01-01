Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Кове Самба, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кове Самба, пластик
10 оценок
5 390
Кресло Кове Самба, пластик - фото 1Кресло Кове Самба, пластик - фото 2Кресло Кове Самба, пластик - фото 3Кресло Кове Самба, пластик - фото 4Кресло Кове Самба, пластик - фото 5

Кресло Кове Самба, пластик

Артикул: CH-069-648
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1010/1190 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором


Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Самба Люкс, топ-ган, хром
Фотография товара Кресло Самба Люкс, топ-ган, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Cove, хром
Фотография товара Кресло Cove, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет эргономичную спинку с боковой поддержкой спины, фиксируется в любом положении и позволяет сохранить удобное положение при использовании. Максимальная нагрузка - 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1010/1190 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья490/620 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки312 мм
  • Высота упаковки614 мм
  • Глубина упаковки655 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым




С этим товаром покупают

