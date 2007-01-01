Характеристики товара
Описание
Кресло имеет эргономичную спинку с боковой поддержкой спины, фиксируется в любом положении и позволяет сохранить удобное положение при использовании. Максимальная нагрузка - 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота1010/1190 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490/620 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки312 мм
- Высота упаковки614 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет