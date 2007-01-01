Характеристики товара
Описание
Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сидение с увеличенной мягкой подушкой. Механизм регулируем глубину сидения. Максимальная нагрузка - 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина610 мм
- Высота930/1070 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья430/570 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет