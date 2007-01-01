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Полукресло Gelios, мягкое сидение

Артикул: CH-078-098
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах.

Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота спинки860 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Полукресло Gelios, мягкое сидение
Полукресло Gelios, мягкое сидение
22 590
В корзине

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