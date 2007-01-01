Характеристики товара
Описание
Кресло КИНГ А является компаньоном стула КИНГ КФ. Сидение и спинка мягкие, а так же имеют удобную форму что создает дополнительный комфорт. Внутренняя сторона стула имеет декоративную вышивку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота1150 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес17.6 кг
- Максимальная нагрузкадо 150 кг кг
- Материалкожа, металл
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет