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Настоящее фото товара Кресло Рекордс, черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рекордс, черный, пластик
11 оценок
13 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Рекордс, черный, пластик - фото 1Кресло Рекордс, черный, пластик - фото 2Кресло Рекордс, черный, пластик - фото 3Кресло Рекордс, черный, пластик - фото 4Кресло Рекордс, черный, пластик - фото 5

Кресло Рекордс, черный, пластик

Артикул: CH-087-418
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Универсальное кресло обеспечивает максимальный комфорт благодаря высокой спинке, эргономика которой полностью повторяет изгиб тела, поясничной поддержке и глубокому сиденью. Широкие подлокотники являются частью каркаса. Кресло в стиле хай-теч отлично дополнит современный кабинет или коворкинг. Подходит как для руководителя, так и для персонала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Вес упаковки13.3 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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