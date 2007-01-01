Характеристики товара
Описание
Современное кресло руководителя. Основные особенности кресла - мощные подлокотники с мягкими накладками, которые являются частью каркаса, интегрированный подголовник и механизм кресла. Максимальная нагрузка - 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1170/1240 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья430/500 мм
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1065 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет