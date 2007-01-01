Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Etna винное, основание золото
25 290
Кресло Etna винное, основание золото - фото 1Кресло Etna винное, основание золото - фото 2Кресло Etna винное, основание золото - фото 3

Кресло Etna винное, основание золото

Артикул: CH-081-455
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья580 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильное дизайнерское кресло Etna создано по европейским лекалам с выверенной эргономикой. Оно имеет высокую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечивают максимальный уровень комфорта.
Используются дорогостоящие материалы и технологии:
  • Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
  • Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы. Напыление нитрид титана обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.
  • Несколько слоев пенополиуретана разной плотности позволяют достичь идеальной мягкости сиденья, которая не трансформируется со временем.
  • Конструкция максимально легкая и прочная— вес кресла всего 9кг!
  • Велюровая обивка обеспечивает невероятную мягкость и красивый глубокий цвет, износостойкость 100 000 циклов. Приятная фактура мгновенно облагораживает все оттенки ткани и создает роскошный эффект "интерьера с обложки".
    • Материал кресла - Ткань Вектор Каталана (зеленый-013, серый-07, винный-19, бежевый-02, коричневый-06)
    Упаковка - качественная коробка из 5-слойного картона.

    Каждое кресло упаковано индивидуально.

    Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Длина630 мм
    • Ширина630 мм
    • Высота840 мм
    • Ширина сиденья580 мм
    • Глубина сиденья630 мм
    • Высота до сиденья490 мм
    • Вес9 кг
    • Материалметалл, велюр
    • Материал сиденьявелюр
    • Цветбордовый
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Ширина упаковки610 мм
    • Высота упаковки640 мм
    • Вес упаковки10 кг
    • Объём упаковки0.26 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

    Кресло Etna винное, основание золото
    Кресло Etna винное, основание золото
