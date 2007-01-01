Характеристики товара
Описание
Небольшое директорское кресло Фесто выделяется своими качествами среди остальных! Широкая спинка и глубокое сиденье обеспечат удобную посадку человеку с любым ростом и массой. Высокие пластиковые подлокотники способствуют комфортному нахождению в кресле в течение всего рабочего дня. Кресло стоит на пластиковой крестовине, максимальная нагрузка которой 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Высота890/990 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Вес упаковки12.3 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет