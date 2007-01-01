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Настоящее фото товара Кресло Фесто, терракот, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Фесто, терракот, пластик
11 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Фесто, терракот, пластик

Артикул: CH-087-420
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота890/990 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Небольшое директорское кресло Фесто выделяется своими качествами среди остальных! Широкая спинка и глубокое сиденье обеспечат удобную посадку человеку с любым ростом и массой. Высокие пластиковые подлокотники способствуют комфортному нахождению в кресле в течение всего рабочего дня. Кресло стоит на пластиковой крестовине, максимальная нагрузка которой 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота890/990 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветтерракот
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки12.3 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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