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Настоящее фото товара Кресло Осама, серый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Осама, серый, пластик
14 оценок
19 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Осама, серый, пластик

Артикул: CH-087-405
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло изготовлено из прочных и дышащих материалов, обеспечивающих комфорт и долговечность. Это кресло предлагает разнообразные настройки, позволяя адаптировать его под ваши индивидуальные предпочтения. Подголовник 3Д регулируется по высоте и углу наклона, подлокотники и поясничная поддержка имеют 5 положений по высоте. Механизм топ-ган позволяет фиксировать кресло в рабочем положении. Кресло сочетает в себе стильный дизайн, удобство и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1130/1250 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки14.7 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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