Характеристики товара
Описание
Главной отличительной особенностью кресла Конфу является настройка поясничного упора по высоте и глубине. Дополнительно, кресло оснащено регулируемыми по высоте подлокотниками и механизмом топ-ган с режимом свободного качания и фиксации в вертикальном положении. Прочная дышащая сетка на спинке и широкое глубокое сиденье обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня перед компьютером.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина590 мм
- Высота950/1050 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Вес упаковки10.95 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет