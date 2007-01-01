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Настоящее фото товара Кресло Конфу, черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Конфу, черный, пластик
7 оценок
10 490
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Кресло Конфу, черный, пластик

Артикул: CH-087-394
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Главной отличительной особенностью кресла Конфу является настройка поясничного упора по высоте и глубине. Дополнительно, кресло оснащено регулируемыми по высоте подлокотниками и механизмом топ-ган с режимом свободного качания и фиксации в вертикальном положении. Прочная дышащая сетка на спинке и широкое глубокое сиденье обеспечивают комфорт в течение всего рабочего дня перед компьютером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки10.95 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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