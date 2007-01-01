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Настоящее фото товара Кресло Колд, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Колд, черный матовый
6 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Колд, черный матовый - фото 1Кресло Колд, черный матовый - фото 2Кресло Колд, черный матовый - фото 3Кресло Колд, черный матовый - фото 4

Кресло Колд, черный матовый

Артикул: CH-051-584
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки24.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Кресло Колд, черный матовый
Кресло Колд, черный матовый
от 3 490
В корзине

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