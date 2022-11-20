Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал кресла: Пластик PP
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 490*410
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 49*57
Высота сиденья от пола, мм.: 440
Высота стула общая, мм.: 870
Высота спинки, мм.: 450
Вес стула нетто, кг.: 5.55br>Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 24.2
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.367
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина570 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5.55 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный