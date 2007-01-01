Характеристики товара
Описание
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина570 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5.55 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки24.20 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет