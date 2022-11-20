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Стул-кресло Самба, белый

14 оценок

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Стул-кресло Самба, зеленый

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм


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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветбелый

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КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
WhiteWhite
1818
blackblack
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