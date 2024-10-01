Товар в корзине. Перейти
Кресло Француз оттоманка, бежевый - фото 1Кресло Француз оттоманка, бежевый - фото 2Кресло Француз оттоманка, бежевый - фото 3Кресло Француз оттоманка, бежевый - фото 4Кресло Француз оттоманка, бежевый - фото 5Кресло Француз оттоманка, бежевый - фото 6

Кресло Француз оттоманка, бежевый

Артикул: CH-067-547
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Raymond, серо-розовый
Фотография товара Кресло Raymond, серо-розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло SC05
Фотография товара Кресло SC05 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Легок и удобен в использовании. Полезен для позвоночника.

Наполнитель не уминается!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1750 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.38 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

New
Фотография товара Кресло Француз угловой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, серый

13
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, бежевый

12
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, синий

15
В наличии 24 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, серый

6
В наличии 28 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, графит

13
В наличии 16 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, серый

14
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Кресло Понг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Понг, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кресло Понг

5
New
Фотография товара Кресло лаунж Joaquin, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Joaquin, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Joaquin, серый

7
В наличии 39 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Jamie, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Jamie, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Jamie, горчичный

8
В наличии 61 шт.
New
Фотография товара Кресло Квадрато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квадрато , произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Кресло Квадрато

14

Товар в корзине

Кресло Француз оттоманка, бежевый
Кресло Француз оттоманка, бежевый
от 34 690
В корзине

С этим товаром покупают