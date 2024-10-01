Товар в корзине. Перейти
Кресло Француз угловой, коричневый - фото 1Кресло Француз угловой, коричневый - фото 2Кресло Француз угловой, коричневый - фото 3

Кресло Француз угловой, коричневый

Артикул: CH-067-511
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Royal, черное от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Полезен для позвоночника.


Доступно в цветах:


- коричневый;

- шоколад;

- бежевый;

- желтый;

- серый.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1050 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.40 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

New
Фотография товара Кресло Француз угловой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, бежевый

8
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, коричневый

14
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, бежевый

12
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, терракотовый

15
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, графит

13
В наличии 16 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, сирень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, сирень, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, сирень

13
В наличии 23 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, серый

14
В наличии 20 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Wuppertal с ротангом коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wuppertal с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 590 ₽Оптовая цена

Кресло Wuppertal с ротангом коричневое, бежевая подушка

14
New
Фотография товара Кресло лаунж Lazy, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Lazy, серый, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Lazy, серый

14
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Кресло Француз угловой, коричневый
Кресло Француз угловой, коричневый
от 31 990
В корзине

С этим товаром покупают