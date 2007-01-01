Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Loki, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Loki, букле, бежевый
12 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Loki, букле, бежевый - фото 1Кресло Loki, букле, бежевый - фото 2Кресло Loki, букле, бежевый - фото 3Кресло Loki, букле, бежевый - фото 4Кресло Loki, букле, бежевый - фото 5Кресло Loki, букле, бежевый - фото 6

Кресло Loki, букле, бежевый

Артикул: CH-080-160
12 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, коричневый

14
Фотография товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Подвесное кресло Bielefeld с ротангом коричневое, бежевая подушка

10
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bonn с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Подвесное кресло Bonn с ротангом коричневое, бежевая подушка

9
Настоящее фото товара Кресло Квант S, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло Квант S

11
Настоящее фото товара Подвесное кресло-качель Oslo, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Подвесное кресло-качель Oslo

14
Фотография товара Кресло низкое Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло низкое Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 690
Оптовая цена

Кресло низкое Flow, черный

6
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло-маятник Премьер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Кресло-маятник Премьер

7
Фотография товара Кресло Liona с банкеткой, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Liona с банкеткой, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Liona с банкеткой, светло-серый

11
Фотография товара Кресло Egg chair, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg chair, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
82 990

Кресло Egg chair, черный, экокожа

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Dante, антрацит, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
37 290

Кресло Dante, антрацит, с подлокотниками

15
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Кресло Loki, букле, бежевый
Кресло Loki, букле, бежевый
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности