Характеристики товара
Описание
Кресло Олби Страйпс — уют и стиль в каждом изгибе. Кресло Олби Страйпс — воплощение уюта и минимализма. Бежевая обивка из мягкого шенилла и натуральные ножки из массива гевеи формируют современный и при этом уютный образ. Горизонтальная прострочка придаёт креслу выразительность и подчёркивает скандинавский характер дизайна. Широкое сиденье и эргономичная форма спинки обеспечивают расслабляющую посадку. Ткань приятна на ощупь, а наполненная мягкая основа поддерживает тело и помогает снять напряжение. Кресло создано для длительного отдыха без потери комфорта. Ножки из массива гевеи не только эстетичны, но и прочны — кресло выдерживает до 120 кг. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Это делает кресло отличным выбором для повседневного использования. Кресло Олби Страйпс отлично подойдёт для дома — в гостиную, спальню или зону отдыха, а также для кафе и лаунж-пространств. Это универсальное решение, которое украсит пространство и станет любимым местом для отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1010 мм
- Глубина830 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья1000 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Высота посадочного места 430 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьяткань, шенилл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки13 кг
- Габариты упаковки для логистики1020
- Изделия стопируютсяНет