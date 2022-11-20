Кресло массажное «LESS IS MORE», голубое

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное ортопедическое кресло SAIL
Офисное ортопедическое кресло SAIL
Следующий Кресло массажное «LESS IS MORE», коралловое
Офисное ортопедическое кресло SAIL

Характеристики товара

Описание

Мечтая о большем мы стремимся к лаконичному дизайну, эргономичному управлению и компактной форме массажного кресла BRADEX «LESS IS MORE».

Дополнительная регулировка движения массажных роликов, несколько видов массажа: разминающий, поглаживающий, постукивающий, расслабляющий и массаж Шиацу помогут Вам легко восстановить силы и энергию и получить заряд бодрости на целый день. Панель для выбора настроек массажа находится на подлокотнике кресла. Никаких лишних деталей и пультов — всё управление осуществляется в один клик.

Массажное кресло «LESS IS MORE» легко впишется в интерьер вашей спальни, гостиной или рабочего кабинета.

Преимущества:

  • лаконичный дизайн;
  • 5 видов массажа;
  • дополнительная регулировка движения массажных роликов:
  • встроенный пульт управления:
  • колесики для легкой транспортировки:
  • USB-разъем в подлокотнике массажного кресла для зарядки гаджетов.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина920 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Кресло Равенна соломенноеНастоящее фото товара Кресло Равенна соломенное, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена
12

Кресло Равенна соломенное

Настоящее фото товара Диван Chester S трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Диван Chester S трехместный

Настоящее фото товара Стул Венеция М20, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Стул Венеция М20

Диван Scott двухместный, пыльно-розовыйНастоящее фото товара Диван Scott двухместный, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
61 490
Оптовая цена
9

Диван Scott двухместный, пыльно-розовый

В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела кресла-реклайнеры

Кресло массажное «LESS IS MORE», сероеНастоящее фото товара Кресло массажное «LESS IS MORE», серое, произведённого компанией ChiedoCover
58 490
Оптовая цена
14

Кресло массажное «LESS IS MORE», серое

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от99 490
Оптовая цена
9

Кресло реклайнер Relax, кожа

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от99 490
Оптовая цена
11

Кресло реклайнер Relax RU, кожа

В наличии 10 шт.
Кресло руководителя TopChairs Crown черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown черное, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99014
45 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Crown черное

В наличии 32 шт.
Кресло реклайнер Hbada115WMJНастоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada115WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
12

Кресло реклайнер Hbada115WMJ

Кресло реклайнер Hbada 77WMJНастоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 77WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
от57 290
Оптовая цена
11

Кресло реклайнер Hbada 77WMJ

Кресло реклайнер Hbada 133WMJНастоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 133WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена
8

Кресло реклайнер Hbada 133WMJ