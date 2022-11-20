Характеристики товара
Описание
Мечтая о большем мы стремимся к лаконичному дизайну, эргономичному управлению и компактной форме массажного кресла BRADEX «LESS IS MORE».
Дополнительная регулировка движения массажных роликов, несколько видов массажа: разминающий, поглаживающий, постукивающий, расслабляющий и массаж Шиацу помогут Вам легко восстановить силы и энергию и получить заряд бодрости на целый день. Панель для выбора настроек массажа находится на подлокотнике кресла. Никаких лишних деталей и пультов — всё управление осуществляется в один клик.
Массажное кресло «LESS IS MORE» легко впишется в интерьер вашей спальни, гостиной или рабочего кабинета.
Преимущества:
- лаконичный дизайн;
- 5 видов массажа;
- дополнительная регулировка движения массажных роликов:
- встроенный пульт управления:
- колесики для легкой транспортировки:
- USB-разъем в подлокотнике массажного кресла для зарядки гаджетов.
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина620 мм
- Глубина920 мм