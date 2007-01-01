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Кресло поворотное Stul, светло-зеленый, ткань

Артикул: CH-076-385
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактная модель кресла MARK отлично подойдет для небольшого рабочего места. Кресло выполнено в ткани, без лишних элементов. Спинка имеет небольшой декор в виде двух пересекающихся полос.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1060 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес9.3846 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалткань, пластик, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло поворотное Stul, светло-зеленый, ткань
Кресло поворотное Stul, светло-зеленый, ткань
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