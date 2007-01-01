Характеристики товара
Описание
Компактная модель кресла MARK отлично подойдет для небольшого рабочего места. Кресло выполнено в ткани, без лишних элементов. Спинка имеет небольшой декор в виде двух пересекающихся полос.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1060 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес9.3846 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалткань, пластик, металл
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет