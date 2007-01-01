Характеристики товара
Описание
Эргономичное кресло руководителя с высокой спинкой и широким сиденьем. Уникальная особенность кресла - подлокотники регулируются при использовании механизма отклонения спинки и сиденья.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина690 мм
- Высота1270/1340 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки645 мм
- Высота упаковки960 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки34.3 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет