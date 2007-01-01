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Настоящее фото товара Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа
8 оценок
61 690
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Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа - фото 1Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа - фото 2Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа - фото 3Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа - фото 4Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа - фото 5
Новинка

Кресло Грант, кэмел, натуральная кожа

Артикул: CH-087-356
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1225/1310 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло для руководителя изготовлено из натуральной кожи. Алюминиевые подлокотники с мягкими накладками обеспечивают комфорт, а плавный изгиб спинки и удобный подголовник позволяют расслабиться в течение рабочего дня. Кресло оснащено синхронным механизмом с возможностью фиксации в четырех положениях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1225/1310 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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