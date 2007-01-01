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Настоящее фото товара Кресло Нова, темно-синий, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Нова, темно-синий, экокожа
8 оценок
62 190
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Кресло Нова, темно-синий, экокожа - фото 1Кресло Нова, темно-синий, экокожа - фото 2Кресло Нова, темно-синий, экокожа - фото 3Кресло Нова, темно-синий, экокожа - фото 4Кресло Нова, темно-синий, экокожа - фото 5
Новинка

Кресло Нова, темно-синий, экокожа

Артикул: CH-087-361
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1270/1340 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эргономичное кресло руководителя с высокой спинкой и широким сиденьем. Уникальная особенность кресла - подлокотники регулируются при использовании механизма отклонения спинки и сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1270/1340 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-синий
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки960 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки34.3 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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