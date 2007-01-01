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Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Эрго, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Эрго, серый
26 оценок
15 8904
16 390 ₽
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Кресло офисное ТопЧеирс Эрго, серый - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Эрго, серый - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Эрго, серый - фото 3
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Кресло офисное ТопЧеирс Эрго, серый

Артикул: CH-071-278
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материалы и дизайн. Кресло выполнено в универсальном сером цвете, что делает его стильным и практичным выбором для любого интерьера. Тканевое сиденье сочетает мягкость и прочность, а сетчатая спинка обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращая перегрев во время долгих рабочих часов.

Функциональность и комфорт. Механизм качания «топ-ган» позволяет настраивать угол наклона спинки для комфортного использования. Подлокотники обеспечивают поддержку рук, а высокая эргономичная спинка с сетчатой структурой создаёт удобство для спины. Газ-лифт 3-го класса регулирует высоту сиденья от 43 до 53 см, адаптируясь под рост пользователя.

Прочность и надёжность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает его долговечность. Нейлоновые ролики обеспечивают плавное движение без повреждений напольных покрытий, а прочные материалы гарантируют стабильность конструкции.

Место использования. Кресло станет идеальным выбором для работы как в домашнем кабинете, так и в офисном пространстве, обеспечивая комфорт и стильную поддержку на протяжении всего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1120 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья430/530 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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