Характеристики товара
Описание
Материалы и дизайн. Кресло выполнено в универсальном сером цвете, что делает его стильным и практичным выбором для любого интерьера. Тканевое сиденье сочетает мягкость и прочность, а сетчатая спинка обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращая перегрев во время долгих рабочих часов.
Функциональность и комфорт. Механизм качания «топ-ган» позволяет настраивать угол наклона спинки для комфортного использования. Подлокотники обеспечивают поддержку рук, а высокая эргономичная спинка с сетчатой структурой создаёт удобство для спины. Газ-лифт 3-го класса регулирует высоту сиденья от 43 до 53 см, адаптируясь под рост пользователя.
Прочность и надёжность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что подтверждает его долговечность. Нейлоновые ролики обеспечивают плавное движение без повреждений напольных покрытий, а прочные материалы гарантируют стабильность конструкции.
Место использования. Кресло станет идеальным выбором для работы как в домашнем кабинете, так и в офисном пространстве, обеспечивая комфорт и стильную поддержку на протяжении всего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Высота1120 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья430/530 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет