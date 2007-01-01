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Настоящее фото товара Кресло Ray Н/П, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ray Н/П, белый, хром
9 оценок
10 890
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Кресло Ray Н/П, белый, хром - фото 1Кресло Ray Н/П, белый, хром - фото 2Кресло Ray Н/П, белый, хром - фото 3Кресло Ray Н/П, белый, хром - фото 4Кресло Ray Н/П, белый, хром - фото 5

Кресло Ray Н/П, белый, хром

Артикул: CH-069-723
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина575 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота905 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное кресло "Ray" имеет необычное дизайнерское решение. Его уникальный дизайн с "крылышками" на спинке, обтянутой прочной сеткой, придает креслу стильный и современный вид, задает эргономику и поддержку для спины. Благодаря удобной конструкции с полозьями, кресло становится универсальным и комфортным для использования в офисных помещениях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина575 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота905 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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