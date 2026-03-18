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Настоящее фото товара Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге
9 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 1Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 2Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 3Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 4Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 5Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 6Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 7Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 8Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 9Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге - фото 10
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Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover

Стул Дарк, шенилл Мэдисон 02, ножки бук, морилка венге

Артикул: CH-079-260
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Дарк с деревянным каркасом комбинирует комфорт и стиль, что делает его подходящим как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье гарантирует отличную поддержку, благодаря чему можно оставаться в сидячем положении в течение длительного времени.

Преимущества:

Комфорт: мягкое сиденье создает уютную обстановку, подходящую для принятия пищи или общения.
Практичность: обивка обладает износостойкими свойствами, что облегчает уход, особенно в заведения с высокой проходимостью.
Прочность: прочный деревянный каркас обеспечивает устойчивость и долговечность при эксплуатации.
Эстетика: благодаря классическому стилю и натуральным материалам стул гармонично вписывается в любой интерьер.

Стулья поставляются в разобранном виде

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветбелый, темно-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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