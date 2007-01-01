Характеристики товара
Описание
Данная модель оснащена удобным кольцом для ног и спинкой — это обеспечивает удобную посадку на стуле на протяжении всего рабочего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина630 мм
- Высота870/1220 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья640/890 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет