Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс Бенефит офисное черное, обивка из сочетания экокожи, сетки и текстиля, механизм качания Топ Ган
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина625 мм
- Высота1230 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес9.75 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки11.3 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет