Кресло офисное TopChairs Benefit, черное

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Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Обивка выполнена из качественной экокожи, сетки и текстиля. Комфортное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Top Gun.
Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 77 x 20.5 x 58

Вес брутто: 12 кг.

Объем: 0,092 м3

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Основные характеристики

  • Высота1100/1200 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветчерный

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