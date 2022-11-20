Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Обивка выполнена из качественной экокожи, сетки и текстиля. Комфортное положение легко выбрать благодаря механизму регулировки высоты и качания Top Gun.
Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 77 x 20.5 x 58
Вес брутто: 12 кг.
Объем: 0,092 м3
Основные характеристики
- Высота1100/1200 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Страна изготовленияКитай
- Цветчерный