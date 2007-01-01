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Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное
26 оценок
6 69042
11 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное - фото 3Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное - фото 4Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное - фото 5
Распродажа

Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное

Артикул: CH-008-558
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс Бенефит офисное черное, обивка из сочетания экокожи, сетки и текстиля, механизм качания Топ Ган

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес9.75 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки11.3 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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