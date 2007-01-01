Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый
Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый
10 оценок
17 990
Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 1Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 2Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 3Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 4Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 5Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 6Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый - фото 7
Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый

Артикул: CH-080-390
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1010 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья1000 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Олби Страйпс — уют и стиль в каждом изгибе. Кресло Олби Страйпс — воплощение уюта и минимализма. Тёмно-бирюзовая обивка из мягкого шенилла и натуральные ножки из массива гевеи формируют современный и при этом уютный образ. Горизонтальная прострочка придаёт креслу выразительность и подчёркивает скандинавский характер дизайна. Широкое сиденье и эргономичная форма спинки обеспечивают расслабляющую посадку. Ткань приятна на ощупь, а наполненная мягкая основа поддерживает тело и помогает снять напряжение. Кресло создано для длительного отдыха без потери комфорта. Ножки из массива гевеи не только эстетичны, но и прочны — кресло выдерживает до 120 кг. Подпятники на ножках защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Это делает кресло отличным выбором для повседневного использования. Кресло Олби Страйпс отлично подойдёт для дома — в гостиную, спальню или зону отдыха, а также для кафе и лаунж-пространств. Это универсальное решение, которое украсит пространство и станет любимым местом для отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1010 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья1000 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 430 мм
  • Вес11 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Габариты упаковки для логистики1020
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый
Кресло Олби Страйпс тёмно-бирюзовый
17 990
