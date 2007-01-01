Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Онта, черный, плстик/хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Онта, черный, плстик/хром
11 оценок
22 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Онта, черный, плстик/хром - фото 1Кресло Онта, черный, плстик/хром - фото 2Кресло Онта, черный, плстик/хром - фото 3Кресло Онта, черный, плстик/хром - фото 4Кресло Онта, черный, плстик/хром - фото 5
Новинка

Кресло Онта, черный, плстик/хром

Артикул: CH-087-369
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина675 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1055 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Экзорцист, бежевый, серый
Фотография товара Кресло Экзорцист, бежевый, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Самбука, оранжевый гобелен
Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированными полозьями, придавая креслу элегантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1055 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки18.6 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Риззо, молочный, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
98 890

Диван Риззо, молочный, 2000

12
Фотография товара Банкетка Эйти, белый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Эйти, белый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
120 590
Оптовая цена

Банкетка Эйти, белый / черный

38
Фотография товара Диван трехместный КАСТРО от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный КАСТРО, произведённого компанией ChiedoCover
от124 240
Оптовая цена

Диван трехместный КАСТРО

45
Фотография товара Диван Макадо угловой орех, grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой орех, grey, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой орех, grey

94
Настоящее фото товара Трехместный диван Джем, произведённого компанией ChiedoCover
27 290
Оптовая цена

Трехместный диван Джем

12
Фотография товара Диван ALEX 1/3+2/3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван ALEX 1/3+2/3, произведённого компанией ChiedoCover
53 990
Оптовая цена

Диван ALEX 1/3+2/3

78
Настоящее фото товара Трехместный диван Буст, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Трехместный диван Буст

6
Фотография товара Диван Лотик, экокожа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лотик, экокожа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890

Диван Лотик, экокожа, бирюзовый

13
Настоящее фото товара Одноместный диван Джем, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Одноместный диван Джем

7
Фотография товара Диван Ноотропик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ноотропик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Диван Ноотропик, бежевый

5

Другие товары из раздела кресла для гостиниц

Настоящее фото товара Кресло Houston с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло Houston с комплектом подушек

15

Товар в корзине

Кресло Онта, черный, плстик/хром
Кресло Онта, черный, плстик/хром
22 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Риззо, молочный, 2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, молочный, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
98 890

Диван Риззо, молочный, 2000

12
Фотография товара Банкетка Эйти, белый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Эйти, белый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
120 590
Оптовая цена

Банкетка Эйти, белый / черный

38
Фотография товара Диван трехместный КАСТРО от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный КАСТРО, произведённого компанией ChiedoCover
от124 240
Оптовая цена

Диван трехместный КАСТРО

45
Фотография товара Диван Макадо угловой орех, grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой орех, grey, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой орех, grey

94

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности