Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина2300 мм
- Глубина1000 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Дорожка для стола
Шторы Сатен
Диван Баклер угловой сектор
Диван Баклер лайт, с кантом
Диван Баклер лайт, с кантом, с угловым сектором
Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой
Диван Кельт угловой
Стул DSW бежевый