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Диван Vintage, велюр зеленый

Артикул: CH-050-829
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1980 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота1210 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья1740 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкавелюр Paddington 18
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Фото с производства

Фотография товара Диван Vintage, велюр Paddington 18 от компании ChiedoCover.
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