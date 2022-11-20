Кресло Patti, белое

7 оценок

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Кресло Patti, белое

4.7
35 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Глубина800 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасаМДФ
  • Ширина900 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота800 мм

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