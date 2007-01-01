Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина480 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья700 мм
- Глубина сиденья710 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес11.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки750 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки13.50 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет