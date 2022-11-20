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Кресло мягкое Rocky Ткань Оранжевый

Артикул: CH-052-482
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья700 мм
  • Глубина сиденья710 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый

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