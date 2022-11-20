Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья700 мм
- Глубина сиденья710 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый
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