Характеристики товара
Описание
Современное и функциональное кресло для руководителя. Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать наиболее удобное положение. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.Высокая спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина660 мм
- Высота1215 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья450/510 мм
- Вес22 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Допустимая нагрузка130
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Габариты упаковки для логистики920
- Изделия стопируютсяНет