Характеристики товара
Описание
Кресло отлично подойдет для конференц-залов и переговорных. Его особенности это: удобство, лаконичный дизайн и надежность. Глубокое сиденье обеспечит комфортную посадку. Максимальная нагрузка 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина630 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья510 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет