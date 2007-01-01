Характеристики товара
Описание
Новая яркая модель детского кресла оснащена пластиковой эргономичной спинкой, которая поможет сохранить правильное положении спины при использовании, широким сидением, яркими роликами в цвет обивки и металлической крестовиной. Максимальная нагрузка 80 кг. Подойдет как для детей, так и для подростков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина470 мм
- Высота750/870 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки445 мм
- Глубина упаковки455 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет