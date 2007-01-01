Кресло является одной из самых популярных моделей для руководителей и персонала уже долгое время! Его особенности это: удобство, лаконичный дизайн и надежность. Подлокотники и накладка на крестовину выполнены из натурального дерева.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина810 мм
- Высота1060/1160 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки666 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет