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Настоящее фото товара Кресло Солло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Солло, черный
12 оценок
15 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Солло, черный

Артикул: CH-087-783
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником подходит как сотрудникам, так и руководителям. Оно оснащено широкими двусторонними подлокотниками и механизмом качания Топ-Ган. Эта модель прекрасно дополнит интерьер открытого офиса или домашнего кабинета. Максимальная нагрузка до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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