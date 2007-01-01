Характеристики товара
Описание
Стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником подходит как сотрудникам, так и руководителям. Оно оснащено широкими двусторонними подлокотниками и механизмом качания Топ-Ган. Эта модель прекрасно дополнит интерьер открытого офиса или домашнего кабинета. Максимальная нагрузка до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина640 мм
- Высота1145/1245 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасахром
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет