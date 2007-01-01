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Настоящее фото товара Кресло-кровать Рилей, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-кровать Рилей
9 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
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Кресло-кровать Рилей

Артикул: CH-079-981
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота200/400 мм
  • Обивкарогожка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобство, стиль, функциональность – это всё про кресло-кровать Рилей!

Кресло-трансформер одним движением превращается в полноценную двухметровую кровать. Кресло выполнено из экологически чистого ППУ и несомненно превосходит в износоустойчивости изделия, имеющие в составе шарики пенополистирола. Даже при постоянном активном использование кресло будет
как новенькое минимум 5-10 лет. Чехол на молнии можно снять и постирать на ручной стирке без отжима и кресло снова как новое!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000/2000 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота200/400 мм
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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