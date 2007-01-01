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Настоящее фото товара Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа
7 оценок
93 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа - фото 1Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа - фото 2Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа - фото 3Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа - фото 4Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа - фото 5
Новинка

Кресло Эдж, кремовый / темно-синий, экокожа

Артикул: CH-087-364
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1170/1240 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло руководителя. Регулируемый подголовник имеет увеличенную мягкую подушку с уникальным рисунком. Механизм качания позволяет фиксировать наклон кресла в любом положении, что обеспечит полный комфорт и расслабление во время рабочего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1170/1240 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, темно-синий
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1065 мм
  • Высота упаковки585 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки32.2 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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