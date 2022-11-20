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Кресло спортивное TopChairs Рэтчэт красный

Артикул: CH-052-602
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Спортивное компьютерное кресло с эргономичной формой сиденья и удобной спинкой, которая позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы комфортно работать и играть за компьютером без усталости. Кресло укомплектовано мягким подголовником для поддержки шеи. Обивка выполнена из качественной экокожи и сетки. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.
Подлокотники регулируются по высоте

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 90*65*34
Вес брутто: 23,00
Объем: 0,20

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1280 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкасетка, экокожа
  • Каркаснейлон
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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