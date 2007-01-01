Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Opera T, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Opera T, сетка черная
47 оценок
11 610
Товар в корзине. Перейти
Кресло Opera T, сетка черная - фото 1

Кресло Opera T, сетка черная

Артикул: CH-020-881
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Opera M, сетка серая
Фотография товара Кресло Opera M, сетка серая от компании ChiedoCover.
Следующий Офисное кресло Opera LB T, сетка черная
Фотография товара Офисное кресло Opera LB T, сетка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: сетка
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 15,3 кг
Объем: 0,184 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела офисные кресла сетка

Настоящее фото товара Кресло Opera M, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от17 150
Оптовая цена

Кресло Opera M, сетка черная

40
  • черный
  • золотой
  • серый
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Кресло Opera M, сетка золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от17 150
Оптовая цена

Кресло Opera M, сетка золотая

45
  • черный
  • золотой
  • серый
В наличии 155 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло EP-705, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-705, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 72036
14 990 ₽Оптовая цена

Кресло EP-705, сетка черная

50
В наличии 170 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29026
7 090 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New серый

26
  • серый
  • черный
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29033
7 890 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New черный

26
  • серый
  • черный
В наличии 306 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло K-147 для персонала черная ткань и сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-147 для персонала черная ткань и сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло K-147 для персонала черная ткань и сетка

14
В наличии 204 шт.
Фотография товара Кресло K-519 черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-519 черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Кресло K-519 черная ткань, черная сетка

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL850, ткань, сетка, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Кресло офисное AL850, ткань, сетка, черная

5
В наличии 114 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL 853, ткань, сетка, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло офисное AL 853, ткань, сетка, черное

7
В наличии 83 шт.
Фотография товара Кресло офисное AL780, ткань, сетка, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL780, ткань, сетка, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL780, ткань, сетка, черное

14
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Кресло Opera T, сетка черная
Кресло Opera T, сетка черная
от 11 610
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности