Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина720 мм
- Высота1290/1370 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья530/610 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркаснемонолитный, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый, черный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло лофт New 5
Кресло Povel
Кресло Дарем Оптима
Кресло Egg, стиль Джейкобсона, черная экокожа
Кресло со стальной структурой A125
Дизайнерское кресло Egg chair (Arne Jacobsen Style), белое
Кресло-качалка Smart, бежевый, ткань (лен)
Кресло Tippi, зеленое
Кресло Рон синий
Кресло Дженкс Шенил, золото
Стул полубарный Коби, велюр серый
Стул Avatar, табачно-серый
Кресло поворотное Moon, оранжевый, сетка
Стул Копенгаген бордовый бархат ножки под темное дерево
Стул Чилли белый / зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Bruno зелёный
Кресло компьютерное Логан велюр бежевый
Стул Полин, велюр розовый
Барный стул Хофман, серый, белый каркас
Кресло B01
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Кресло Eames DSW пэчворк
Кресло Corsica
Кресло Brida бархат зеленый
Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый
Кресло Сканди, бежевый, светлый орех
Кресло обеденное Freedom Экокожа Черный
Кресло EP-300 Экокожа Красный
Кресло Retro бежевый, коричневый
Стул полубарный Коби, велюр серый
Стул Avatar, табачно-серый
Кресло поворотное Moon, оранжевый, сетка
Стул Копенгаген бордовый бархат ножки под темное дерево