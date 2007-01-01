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Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный
10 оценок
22 280
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный

Артикул: CH-053-369
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес22 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, черный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки25.50 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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