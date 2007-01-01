Характеристики товара
Описание
Teffi – мягкое кресло с четырёхлучевой опорой и поворотным механизмом. Поддерживает тренд на плавные формы в интерьере. Поможет сформировать комфортную локацию для работы и общения. Эргономика заключается в свободе движения и максимально удобной геометрии модели. Обеспечивает поддержку корпусу обнимающая спинка. Которая плавно перетекает в подлокотники. Конструкция напоминает ракушку. В которой можно часами заниматься важными или любимыми делами и практически не уставать.ЗЗа счёт «просвета» в спинке кресло смотрится легко и воздушно. Обивка — фактурная рогожка. Обладает естественной привлекательностью, сохраняют тепло, подчеркивает разнообразие, объём, уникальность интерьера. Кресло Teffi гармонично интегрируется в пространства различных стилистических направлений и сфер деятельности, создаст высокий уровень визуального и тактильного комфорта. Материал обивки - рогожка, материал опоры - металл. Кресло оборудовано поворотным механизмом. На опоре предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина620 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.7 кг
- Материал сиденьярогожка
- Цветбежевый, серый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет